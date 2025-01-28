Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о выступлениях Сафонова за «ПСЖ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выступления российского голкипера Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».

«Конечно, следим за ним. Особенно если Матвей в составе. Больше получаем информации от нашего тренера вратарей. Он разбирает моменты с его участием. Сафонов — наш игрок, наш капитан. Тёплые чувства испытываем, когда видим его успехи», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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