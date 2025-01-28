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Агент Вендела рассказал, почему футболист принял решение покинуть «Зенит»

Агент Вендела рассказал, почему футболист принял решение покинуть «Зенит»
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Агент Жуниор Мендоза, представляющий интересы хавбека «Зенита» Вендела, в своих социальных сетях обратился к игроку после трансфера в «Ботафого».

«Твоё желание вернуться в Бразилию и играть за «Ботафого» сбылось, мой брат! Пусть это будет путь, полный успехов, и ты осуществишь все свои мечты, которые стремишься воплотить в Бразилии, с потом, трудом и преданностью делу», — написал Мендоза в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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