Представитель Сильянова рассказал о будущем футболиста в «Локомотиве»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова рассказал о будущем игрока в составе столичного клуба.

«Будущее Александра? Сейчас он игрок «Локомотива», думаю, что его трансфер в другой клуб этой зимой маловероятен. Хотя в футболе всякое бывает, нельзя ничего исключать. Что касается интереса «Динамо», то мне об этом ничего не известно. Со мной никто из «Динамо» не общался», — приводит слова Кузьмичева РБ Спорт.

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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