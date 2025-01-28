Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Сильянова рассказал о будущем футболиста в «Локомотиве»

Представитель Сильянова рассказал о будущем футболиста в «Локомотиве»
Комментарии

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова рассказал о будущем игрока в составе столичного клуба.

«Будущее Александра? Сейчас он игрок «Локомотива», думаю, что его трансфер в другой клуб этой зимой маловероятен. Хотя в футболе всякое бывает, нельзя ничего исключать. Что касается интереса «Динамо», то мне об этом ничего не известно. Со мной никто из «Динамо» не общался», — приводит слова Кузьмичева РБ Спорт.

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стало известно, сколько «Локомотив» хочет получить от «Зенита» за Сильянова

Самые результативные легионеры РПЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android