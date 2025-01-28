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Уокер рассказал о личном разговоре с Гвардиолой перед уходом из «Манчестер Сити»

Уокер рассказал о личном разговоре с Гвардиолой перед уходом из «Манчестер Сити»
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Защитник «Милана» Кайл Уокер рассказал о своём разговоре с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед уходом из английского клуба.

«Разговор с Пепом был не самым комфортным, во многом из-за того, что мы с ним очень уважаем друг друга. Всё, что он выиграл в «Манчестер Сити», выиграл и я тоже. Мне нравится думать, что он знает, что я привношу в раздевалку, какую атмосферу создаю. «Сити» был моей семьёй, все, начиная от поваров и уборщиков, физиотерапевтов и так далее. Но в последнее время дела шли не слишком хорошо, и я недостаточно много играл», — приводит слова Уокера Goal.

В нынешнем сезоне Уокер сыграл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.

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