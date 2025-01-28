Аршавин: Луис Энрике у меня ассоциируется с тренером «ПСЖ», а не с игроком «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал последние изменения в составе сине-бело-голубых. Напомним, клуб покинули бразильские футболисты Артур и Клаудиньо, а нападающий Луис Энрике стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно.

«Как изменения с составом сказываются на положении «Зенита» в чемпионской гонке? Нужно посмотреть. Все хвалят Луиса Энрике, но у меня нет никакой информации о нем, я не видел ни одной его игры. Луис Энрике у меня ассоциируется с тренером «ПСЖ», а не с игроком «Зенита».

Важно, кого возьмут на место Клаудиньо, потому что он был одним из главных игроков команды, несмотря на то, что последние 6–9 месяцев был не так ярок. Очень важно для «Зенита», как быстро футболист, пришедший на место Клаудиньо, адаптируется к чемпионату», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

На зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.