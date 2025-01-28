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Черчесов рассказал, что ждёт от «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Черчесов рассказал, что ждёт от «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ
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Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, что ждёт от «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Я бы хотел, чтобы они набрали определенный ход и составили конкуренцию», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набрав 39 очков. На втором месте находится «Зенит», на счету которого также 39 очков.

В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена», начало – 16:30 мск.

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