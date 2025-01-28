Мусаев: было много желающих заключить контракт с Кордобой

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о колумбийском нападающем команды Джоне Кордобе.

«Было много желающих заключить с ним контракт. Наверное, это его немного отвлекало. Когда мы пришли к новому соглашению, он успокоился. Он чувствует себя здесь как дома. «Краснодар» — это то место, где он показывает лучшие качеств. Мы любим его и дорожим им», — сказал Мусаев в эфире „Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийского футболиста составляет € 14 млн.