Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев: было много желающих заключить контракт с Кордобой

Мусаев: было много желающих заключить контракт с Кордобой
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о колумбийском нападающем команды Джоне Кордобе.

«Было много желающих заключить с ним контракт. Наверное, это его немного отвлекало. Когда мы пришли к новому соглашению, он успокоился. Он чувствует себя здесь как дома. «Краснодар» — это то место, где он показывает лучшие качеств. Мы любим его и дорожим им», — сказал Мусаев в эфире „Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийского футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Мусаев объяснил, почему Кордоба позже других явился на зимние сборы «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android