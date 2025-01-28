Роналду посоветовал «Аль-Насру» подписать Каземиро из «Манчестер Юнайтед» — Daily Star

Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил «Аль-Насру», что им следует попытаться заполучить полузащитника Каземиро из «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна, сообщает Daily Star.

Роналду ранее выступал вместе с Каземиро в «Реале» и хочет снова воссоединиться с бразильцем.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Нынешнее контрактное соглашение Каземиро с клубом рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне 32-летний Каземиро принял участие в 22 матчах «Юнайтед» во всех турнирах, в которых бразилец отметился тремя забитыми мячами.

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