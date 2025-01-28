Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Саудовский «Аль-Хиляль» намерен подписать нового звёздного футболиста после расставания с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По его информации, в «Аль-Хиляле» намерены подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, у которого истекает контракт с английским клубом по окончании сезона. Отмечается, что в случае перехода египтянин может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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