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«Эта сотка его убьёт». Гурцкая считает, что «Динамо» не надо штрафовать Бителло

«Эта сотка его убьёт». Гурцкая считает, что «Динамо» не надо штрафовать Бителло
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Агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию о намерении московского «Динамо» оштрафовать полузащитника Бителло на месячную зарплату. Ранее игрок не явился на зимние сборы московского клуба в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января.

«На мой взгляд, Бителло не надо штрафовать. Как будто ничего не было. Потому что эта сотка, на которую его оштрафуют, его убьет. А для «Динамо» эта сотка ничего не даст», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее стало известно, что 25-летний футболист не явился на сборы в «Динамо» и остался в Бразилии после своего отпуска. В российских СМИ появлялась информация, что Бителло планирует покинуть клуб. Также сообщалось, что «Ботафого» сделал несколько предложений бело-голубым по переходу полузащитника. В то же время «Динамо» отправило уведомление в бразильские клубы, заявив, что не давало разрешения на ведение переговоров с игроком. Контракт Бителло с московским клубом действует до лета 2028 года

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