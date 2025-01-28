Баженов рассказал, какой запрет Карпина считает самым важным и полезным для футболистов

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о влиянии нововведений известного главного тренера сборной России и «Ростова», ранее возглавлявшего красно-белых, Валерия Карпина. Напомним, ранее наставник запретил игрокам своих команд употреблять сладкое.

«Карпин вбивал в нас понятие профессионализма. Сейчас все игроки уже знают по поводу сахара, я тогда на это попал и сейчас понимаю что это очень важно. В идеале, конечно, это нужно знать как можно раньше, желательно с 14 лет, чтобы это вбивали в голову молодым футболистам. Это фундаментально важно. Я это понял, когда у меня уже определённые травмы были», — сказал Баженов в новом выпуске «Спартак Шоу».

Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.

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