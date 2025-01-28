Стали известны результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2025

В ночь с 27 на 28 января в марокканском Рабате состоялась жеребьёвка Кубка африканских наций — 2025.

Результаты жеребьёвки :

Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова;

Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова; Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве;

Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве; Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания;

Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания; Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана;

Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана; Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан;

Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан; Группа F: Кот-д’Ивуар, Габон, Камерун, Мозамбик.

Напомним, турнир пройдёт в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026. Действующим чемпионом турнира стала страна-хозяйка КАН-2024 — Кот-д'Ивуар. Второе место заняла национальная команда Нигерии, а третье — ЮАР.

Материалы по теме Объявлена символическая сборная Африки 2024 года по версии FIFPro

Победители футбольных турниров-2024: