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Стали известны результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2025

Стали известны результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2025
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В ночь с 27 на 28 января в марокканском Рабате состоялась жеребьёвка Кубка африканских наций — 2025.

Результаты жеребьёвки :

  • Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова;
  • Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве;
  • Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания;
  • Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана;
  • Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан;
  • Группа F: Кот-д’Ивуар, Габон, Камерун, Мозамбик.

Напомним, турнир пройдёт в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026. Действующим чемпионом турнира стала страна-хозяйка КАН-2024 — Кот-д'Ивуар. Второе место заняла национальная команда Нигерии, а третье — ЮАР.

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