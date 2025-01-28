Стали известны результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2025
В ночь с 27 на 28 января в марокканском Рабате состоялась жеребьёвка Кубка африканских наций — 2025.
Результаты жеребьёвки :
- Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова;
- Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве;
- Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания;
- Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана;
- Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан;
- Группа F: Кот-д’Ивуар, Габон, Камерун, Мозамбик.
Напомним, турнир пройдёт в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026. Действующим чемпионом турнира стала страна-хозяйка КАН-2024 — Кот-д'Ивуар. Второе место заняла национальная команда Нигерии, а третье — ЮАР.
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