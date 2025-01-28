Стало известно, в какой стране может пройти «эль класико» второго круга Ла Лиги

Руководство «Барселоны» рассматривает проведение майского «эль класико» с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура Ла Лиги на стадионе, находящемся за границей Испании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что реставрация стадиона «Камп Ноу» не будет завершена к этому времени, поэтому руководство вынуждено искать альтернативное место.

Так, одним из возможных вариантов является английский стадион «Уэмбли», который занимает второе после «Камп Ноу» место в Европе по вместимости (более 90 тысяч зрителей). Также руководство считает, что «Уэмбли» занимает особое место в сердцах болельщиков сине-гранатовых, так как именно там каталонцы одержали победу в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 году, а также обыграли в Лиге чемпионов в 2011 году «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании поддерживают это решение каталонцев.

Напомним, матч «Барселоны» и мадридского «Реала» запланирован на 11 мая.