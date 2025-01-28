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В Испании рассказали об условии, при котором «Реал» продаст Винисиуса в Саудовскую Аравию

В Испании рассказали об условии, при котором «Реал» продаст Винисиуса в Саудовскую Аравию
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Мадридский «Реал» рассмотрит продажу крайнего нападающего своей команды Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию только в случае желания самого игрока. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, ни при каких иных условиях клуб не намерен отвечать на предложения по переходу футболиста. Отмечается, что несмотря на финансовую выгоду, которую могут обеспечить саудовские клубы, «сливочные» не желают расставаться с лидером и предложат бразильцу новый контракт.

Ранее в СМИ сообщалось, что саудовские клубы намерены предложить за трансфер Винисиуса рекордные суммы, которые по некоторым данным составляют около € 350 млн. На данный момент сам футболист намерен остаться в мадридском клубе.

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