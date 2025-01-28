Никита Баженов рассказал об отношении к большим деньгам в российском футболе

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, как футболисты могут терять голову при получении больших контрактов.

«Футболист может сойти с ума от денег, когда получает второй большой контракт. Я тоже сходил с ума, но не так, как мы слышали в историях с Монте-Карло и со стульями (скандал с футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. — Прим. «Чемпионата»). Мы все проходили через эти Луи Виттоны, Дольче Габаны. Но рядом со мной были люди, которые всегда могли дать за это леща. Мы же все из голодного детства, где ничего не было, и, когда деньги появляются, ты должен гештальт закрыть свой. Если 30-летний футболист, поигравший в РПЛ, до сих пор ходит весь в Луи Виттоне и Дольче Габана, мне это максимально странно», — сказал Баженов в эфире «Спартак Шоу».

Баженов — воспитанник команд СДЮСШОР-63 «Смена» (Москва), «Автомобилист» (Ногинск) и «Торпедо» (Люберцы). За свою профессиональную карьеру футболист выступал за «Долгопрудный», «Томь», московский «Спартак», «Сатурн» и казахстанский «Окжетпес». Россиянин завершил карьеру в 2022 году.

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