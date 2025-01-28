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Бывший тренер Хусанова прокомментировал дорогостоящий трансфер узбека в «Ман Сити»

Бывший тренер Хусанова прокомментировал дорогостоящий трансфер узбека в «Ман Сити»
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Главный тренер белорусского «Энергетика» Алексей Меркулов высказался о недавнем переходе своего воспитанника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«Конечно, мы рассчитывали на то, что игрок перейдёт на более высокий уровень, нежели «Ланс», но приглашение в «Ман Сити», конечно, превзошло все ожидания, поэтому мы испытываем очень большую гордость.

Что касается трансферной стоимости игрока, ну, здесь необходимо владеть конъюнктурой рынка. Поэтому, что касается денег, безусловно, они внушительные», — сказал Меркулов в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Хусанов выступал за «Энергетик» с марта 2022 года до июля 2023 года, после чего перешёл во французский «Ланс». 20 января стало известно, что узбекский игрок пополнил состав «Манчестер Сити». По сообщениям ряда источников, за переход игрока «горожане» заплатили € 40 млн.

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