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«Манчестер Юнайтед» завершит трансфер Доргу в течение 48 часов — Романо

«Манчестер Юнайтед» завершит трансфер Доргу в течение 48 часов — Романо
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Английский «Манчестер Юнайтед» завершит переговоры с итальянским «Лечче» и объявит о переходе 20-летнего левого защитника Патрика Доргу в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «красных дьяволов» подготовила новое официальное предложение, которое, по их мнению, точно удовлетворит итальянский клуб. Детали предложения пока не сообщаются, однако ранее стало известно, что «Лечче» просит не менее € 40 млн за переход датчанина.

В текущем сезоне Доргу сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным, представленным на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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