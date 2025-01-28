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Стали известны подробности вероятного возвращения Неймара в «Сантос»

Стали известны подробности вероятного возвращения Неймара в «Сантос»
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32-летний нападающий, недавно расторгнувший контракт с саудовским «Аль-Хилялем», Неймар в ближайшие дни отправится в Бразилию, чтобы завершить свой переход в «Сантос», воспитанником которого он является. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, Неймар подпишет пятимесячный контракт с «Сантосом» с возможностью продления до чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что в бразильском клубе уже начали подготовку к яркому представлению лучшего бомбардира в истории национальной команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что между сторонами уже было достигнуто устное соглашение.

Напомним, вингер выступал за «Сантос» до 2013 года, а затем подписал контракт с каталонской «Барселоной». В текущем сезоне Неймар провёл два матча за «Аль-Хиляль» во всех турнирах, но не отличился результативными действиями. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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