Экс-тренер Хусанова рассказал о сильных сторонах игрока

Главный тренер белорусского «Энергетика» Алексей Меркулов назвал сильные стороны в игре узбекского футболиста «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.

«Абдукодир появился у нас в команде в 16 лет. В принципе, в таком возрасте он ещё не имел права играть на профессиональном уровне. Но с первого взгляда было видно, что это очень талантливый футболист. В принципе, он был похож на неогранённый бриллиант, однако нам предстояло, во-первых, повысить его физические возможности и, прежде всего, тактическое образование. Над этим, собственно, и работали всем тренерским штабом «Энергетика».

Если коснуться его сильных сторон, то, на мой взгляд, это прежде всего высокая скорость. Он очень хорошо играет в единоборствах, обладает сильным ударом, причём в единоборствах как вверху, так и внизу играет одинаково сильно. Поэтому, ну, это, собственно, и отличает его от других защитников», — сказал Меркулов в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Хусанов пополнил состав «Ман Сити» 20 января 2025 года и уже успел дебютировать за команду в матче с «Челси».