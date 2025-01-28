Бывший тренер Хусанова объяснил результативную ошибку узбека в дебюте за «Ман Сити»

Главный тренер белорусского «Энергетика» Алексей Меркулов высказался об игре новичка «Манчестер Сити» узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова после игры 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1).

«Матч с «Челси» получился далеко не лучшим в карьере Абдукодира, однако я думаю, что посыпать пеплом голову здесь не стоит, прежде всего, и об этом сказал сам Гвардиола. Игрок очень мало участвовал в тренировочном процессе команды, и, опять же, положа руку на сердце, необходимо сказать, что «Челси» — не последний клуб в мире. Опять же немаловажный фактор — тактический. Ведь если посмотреть, «Ланс» и «Сити» по-разному выстраивают оборону. Поэтому, я думаю, к этому тоже необходимо адаптироваться.

Мне кажется, тренерский штаб «Манчестер Сити» прекрасно понимает ситуацию. Я уверен, что игрок адаптируется в команде, привыкнет к тренировочному процессу и чемпионату Англии. И я думаю, что, по крайней мере, на это очень надеемся, что Гвардиола продолжит доверять Хусанову место в составе», — сказал Меркулов в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Абдукодир Хусанов в своей первой игре за «горожан» допустил результативную ошибку уже на третьей минуте, а также на четвёртой минуте был наказан жёлтой карточкой.

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