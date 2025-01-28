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Черчесов отреагировал на слухи о возможном переходе Илича в «Спартак»

Черчесов отреагировал на слухи о возможном переходе Илича в «Спартак»
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Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался о переговорах между московским «Спартаком» и итальянским «Торино» о переходе полузащитника туринского клуба Ивана Илича.

«Видел его один раз в жизни. Был на чемпионате Европы, просматривал матч Словения — Сербия. Обратил на него внимание — тогда «Зенит» его рассматривал. Может быть, это была неудачная игра, но в ней не было ничего такого. Другое дело, что тренер серб — знает его лучше нас. Есть суммы, а футболист должен без раскачки эту цифру отрабатывать. Любой приход футболиста меняет атмосферу в раздевалке, поэтому я к этому осторожно подходил», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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