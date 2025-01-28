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Осимхен впервые прокомментировал скандальный эпизод с нападением на журналиста

Осимхен впервые прокомментировал скандальный эпизод с нападением на журналиста
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Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен заявил, что готов подать в суд на репортёра турецкого издания Posta Толгу Боздумана, который ранее обвинил нигерийского футболиста в нападении.

«Никогда не бил этого парня, я просто подошёл к нему и сказал, что ему необходимо удалить фотографию. Это моя фотография, и я имею полное право сказать ему, чтобы он её удалил. Я не новичок в подобных вещах. Я знал, что они будут лгать, лгать и только лгать. Конечно, решить эту ситуацию будет непросто. Мне не нужно много кричать, но я предприму необходимые шаги. Если он солгал, то познает гнев закона», — приводит слова Осимхена Goal.com.

Напомним, репортёр Боздуман заявил, что нигериец ударил его по голове за то, что тот сфотографировал его, когда футболист выходил с друзьями из ночного клуба.

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