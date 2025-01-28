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28 января главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, Неймар, Александр Сильянов

Неймар стал свободным агентом, защитник «Локо» может перейти в «Зенит». Главное к утру
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Саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе бразильского нападающего Неймара в качестве свободного агента, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон, санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу защитника железнодорожников Александра Сильянова, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид отметился первым голом после отбытия дисквалификации, забив в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с Неймаром.
  2. «Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу Сильянова.
  3. Первый гол Макдэвида после отбытия дисквалификации помог «Эдмонтону» победить «Сиэтл».
  4. Полина Кудерметова в двух сетах уступила Кимберли Биррелл и покинула турнир в Сингапуре.
  5. Дубль Анселя Галимова помог «Спартаку» уверенно обыграть ЦСКА в московском дерби.
  6. Трансфер 18-летнего игрока «Фламенго» Лоррана в ЦСКА сорвался — Globo Esporte.
  7. «Филадельфия» дома обыграла «Нью-Джерси», у Мичкова — «+1».
  8. «42+23» Энтони Дэвиса и 22 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт» в НБА.
  9. «Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в «вечнозелёном дерби».
  10. Стали известны результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2025.
  11. Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в гостевом матче КХЛ.
  12. Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
  13. НХЛ не станет наказывать игроков за отказ от участия в Турнире четырёх наций.
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