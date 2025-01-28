Неймар стал свободным агентом, защитник «Локо» может перейти в «Зенит». Главное к утру

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе бразильского нападающего Неймара в качестве свободного агента, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон, санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу защитника железнодорожников Александра Сильянова, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид отметился первым голом после отбытия дисквалификации, забив в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».