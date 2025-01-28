Неймар стал свободным агентом, защитник «Локо» может перейти в «Зенит». Главное к утру
Саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе бразильского нападающего Неймара в качестве свободного агента, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон, санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу защитника железнодорожников Александра Сильянова, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид отметился первым голом после отбытия дисквалификации, забив в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с Неймаром.
- «Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу Сильянова.
- Первый гол Макдэвида после отбытия дисквалификации помог «Эдмонтону» победить «Сиэтл».
- Полина Кудерметова в двух сетах уступила Кимберли Биррелл и покинула турнир в Сингапуре.
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- Трансфер 18-летнего игрока «Фламенго» Лоррана в ЦСКА сорвался — Globo Esporte.
- «Филадельфия» дома обыграла «Нью-Джерси», у Мичкова — «+1».
- «42+23» Энтони Дэвиса и 22 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт» в НБА.
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