Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду поздравил свою возлюбленную с днём рождения, назвав её женой

Роналду поздравил свою возлюбленную с днём рождения, назвав её женой
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал совместное фото со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и поздравил её с днём рождения.

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

«Мать, партнёр, друг, моя жена… С днём рождения, любимая. Твой свет освещает нас, и твоя любовь заряжает нас», — написал под фото Роналду и добавил в конце эмодзи сердца.

Напомним, в матче 17-го тура Про-Лиги с «Аль-Фатехом» Роналду забил свой 920-й гол в карьере. Португалец стал первым футболистом в истории, кто отличился 920 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 85 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Роналду посоветовал «Аль-Насру» подписать Каземиро из «Манчестер Юнайтед» — Daily Star
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android