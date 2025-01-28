Роналду поздравил свою возлюбленную с днём рождения, назвав её женой

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал совместное фото со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и поздравил её с днём рождения.

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

«Мать, партнёр, друг, моя жена… С днём рождения, любимая. Твой свет освещает нас, и твоя любовь заряжает нас», — написал под фото Роналду и добавил в конце эмодзи сердца.

Напомним, в матче 17-го тура Про-Лиги с «Аль-Фатехом» Роналду забил свой 920-й гол в карьере. Португалец стал первым футболистом в истории, кто отличился 920 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 85 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.