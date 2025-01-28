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Винисиус может получить € 1 млрд по контракту в Саудовской Аравии — AS

Винисиус может получить € 1 млрд по контракту в Саудовской Аравии — AS
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Неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагает крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт с зарплатой в € 1 млрд за весь период соглашения. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, саудовский клуб хочет предложить «Королевскому клубу» € 300 млн за трансфер Винисиуса и контракт на € 200 млн в год. Отмечается, что в стане «сливочных» не хотят продавать футболиста дешевле отступных в размере € 1 млрд. Однако руководство мадридского клуба согласится на предложение, если сам футболист во время переговоров о продлении соглашения с «Реалом» изъявит желание покинуть столицу Испании.

Ранее сообщалось, что сам футболист на данный момент намерен остаться в мадридском клубе, несмотря на интерес к нему со стороны «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

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