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Гришин: Антон Миранчук — средний футболист, ему будет очень сложно найти другую команду

Гришин: Антон Миранчук — средний футболист, ему будет очень сложно найти другую команду
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Российский экс-футболист Александр Гришин высказался об игре атакующего полузащитника «Сьона» Антона Миранчука и сравнил его с братом — Алексеем Миранчуком, который выступает за «Атланту Юнайтед».

«Антон Миранчук не зря поехал в Швейцарию. Но я всегда говорил, что Алексей сильнее своего брата. Антон — средний футболист. Был мой комментарий, когда он только поехал в Швейцарию. Я тогда сказал, что у него там может не получиться. Я, конечно, не каркал, но у него не получилось. Для меня не сенсация, что он там не заиграл. Мне кажется, что Антону надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки. Это его клуб, который был бы оптимальным вариантом. Сейчас ему будет очень трудно найти другую команду», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Антон Миранчук пополнил состав швейцарской команды в сентябре 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

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