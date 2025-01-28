«Барселона» заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Доку — Sport.es

Каталонская «Барселона» намерена подписать крайнего нападающего «Манчестер Сити» Жереми Доку. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, «блауграна» хочет взять бельгийца в аренду до конца сезона, однако боится, что не сможет договориться с «горожанами» по зарплате игрока, так как имеет финансовые сложности. Отмечается, что сам футболист недоволен количеством игровых минут в текущем сезоне и рассчитывает на большее игровое время.

В нынешнем сезоне 22-летний Доку принял участие в 22 встречах (1163 минуты) за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Манчестера рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

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