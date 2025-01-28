Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Доку — Sport.es

«Барселона» заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Доку — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» намерена подписать крайнего нападающего «Манчестер Сити» Жереми Доку. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, «блауграна» хочет взять бельгийца в аренду до конца сезона, однако боится, что не сможет договориться с «горожанами» по зарплате игрока, так как имеет финансовые сложности. Отмечается, что сам футболист недоволен количеством игровых минут в текущем сезоне и рассчитывает на большее игровое время.

В нынешнем сезоне 22-летний Доку принял участие в 22 встречах (1163 минуты) за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Манчестера рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

Материалы по теме
Фермин Лопес повторил достижение, ранее не покорявшееся никому в «Барселоне» с 2008 года

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android