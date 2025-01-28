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«Ювентус» взял в аренду защитника лондонского «Челси»

«Ювентус» взял в аренду защитника лондонского «Челси»
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Туринский «Ювентус» объявил о переходе флангового защитника Ренату Вейга из лондонского «Челси» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист будет выступать за итальянский клуб под 12-м номером.

Ранее сообщалось, что «зебры» заплатили за полугодовую аренду без опции выкупа € 5 млн. Отмечается, что Вейга вернётся в «Челси» перед стартом клубного чемпионата мира.

21-летний португалец перешёл в «Челси» летом 2024 года. За это время футболист провёл в составе «пенсионеров» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2031 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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