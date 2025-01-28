Черчесов — об изучении казахского языка: вам правду сказать или соврать?

Российский специалист Станислав Черчесов, который ранее покинул пост главного тренера сборной Казахстана, ответил на вопрос об изучении казахского языка.

— Станислав Саламович, язык‑то подучили?

— Вам правду сказать или соврать? Естественно, я знаю какие‑то слова. Но всё равно, хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски. Когда я приехал в Венгрию, вот там нужно было вспоминать английский, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно накануне, 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.