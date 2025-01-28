«Сент-Этьен» сделал предложение по покупке Джабера, который интересен ЦСКА — Романо

Французский «Сент-Этьен», выступающий в Лиге 1, сделал официальное предложение по покупке центрального полузащитника «Маккаби» из Хайфы и национальной команды Израиля Махмуда Джабера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось о серьёзном интересе московского ЦСКА к израильскому футболисту. Отмечалось, что сумма перехода может составить € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Джабер сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.