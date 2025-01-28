Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов рассказал о переходе в «СКА-Ростов» из Медиалиги

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов рассказал о переходе в медийный клуб «СКА-Ростов».

«Переговоры с моим прошлым клубом («Бухара». — Прим. «Чемпионата») затянулись, не смогли найти общий язык в некоторых вопросах. Мой хороший друг Сергей «Брейн» Гореликов пригласил. Мы с ним созвонились, и он принял участие в этих медийных делах. Переговоры с «Бухарой» не сорвались, а скорее затянулись. Не смогли договориться в определённых вопросах. Честно говоря, я думаю, что уже не успел бы попасть в какую-то профессиональную команду. Пытался с кем-то поговорить, но было уже поздно — все набрали себе ребят.

До этого предлагали, звонили разные команды из Медиалиги. И в прошлом году, и в позапрошлом. Когда медиафутбол стал более-менее популярен, стал набирать обороты, мне звонили из нескольких команд. Как-то, когда был без команды, позвали просто поиграть за 2DROTS. Но тогда не было такого сильного ажиотажа и влияния медиафутбола», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полную версию интервью с Денисовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.