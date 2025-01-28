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Экс-игрок «Локо» Виталий Денисов: думаю, Димка Баринов наведёт порядок в «Локомотиве»

Экс-игрок «Локо» Виталий Денисов: думаю, Димка Баринов наведёт порядок в «Локомотиве»
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов предположил, чего не хватает московскому клубу в нынешнем сезоне.

«Могу допустить, что «Локомотиву» не хватает опыта. Конец сезона, чемоданное настроение. Надо команду удержать: «Ну-ка, ребята, соберитесь! Пока не будет финального свистка, никто никуда не уезжает». У меня самого в молодости были такие же мысли.

Пока ты молодой, думаешь, что на возрасте можешь выезжать. Но опыт есть опыт. Надеюсь, что Димке всё передалось в прошлом от старших товарищей. Думаю, он наведёт там порядок», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полную версию интервью с Денисовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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