«Фламенго» хочет бесплатно забрать Жоржиньо из «Арсенала» — Скира

Бразильский «Фламенго» ведёт переговоры о переходе центрального полузащитника Жоржиньо из лондонского «Арсенала», сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство команды из Бразилии намерено договориться о бесплатном переходе футболиста. Для самого Жоржиньо подготовлен контракт до декабря 2026 года.

Итальянский футболист перешёл в стан «канониров» из «Челси» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний Жоржиньо провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.