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Полузащитник «Спартака» Мартинс подвёл итоги первого зимнего сбора для команды

Полузащитник «Спартака» Мартинс подвёл итоги первого зимнего сбора для команды
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Футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что игроки красно-белых отлично себя чувствуют после первого зимнего сбора в Турции. Второй сбор «Спартак» проводит в ОАЭ с 25 января по 13 февраля.

«Сбор в Турции прошёл очень плодотворно, мы работали над мышечным тонусом, потом отдохнули. Теперь переходим на следующий уровень. Интенсивность тренировок на этом сборе будет ещё выше. Всем игрокам придётся сильно потрудиться, но самочувствие у нас замечательное», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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