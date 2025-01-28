Виталий Денисов: возраст не проблема для Миранчуков, Роналду — реальный пример

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов отреагировал на слухи о том, что руководство и тренеры швейцарского «Сьона» недовольны российским хавбеком Антоном Миранчуком.

«Кто знает, где Антон окажется через полгода. Возраст не препятствие. Да, предпочтение в большинстве случаев отдаётся молодости, но 30 лет — ни туда, ни сюда. Расцвет футболиста начинается в возрасте 25-26 лет. Всё зависит от того, как ты будешь за собой следить. Роналду — пожалуйста, реальный пример. Вопросы есть? Я не сравниваю Миранчуков с Криштиану — вопрос в том, как человек к себе относится. При правильном отношении к себе у него не будет проблем ни с игрой, ни с выполнением определённых задач. В Миранчуках в этом плане сомнений вообще нет. Я искренне уверен, что у них всё будет хорошо», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полную версию интервью с Денисовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.