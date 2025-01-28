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«Бавария» объявила о покупке нового голкипера

«Бавария» объявила о покупке нового голкипера
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Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе 21-летнего вратаря Йонаса Урбига из «Кёльна». Контракт голкипера с новым клубом рассчитан до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 7 млн.

«Бавария» — один из самых больших клубов в мире. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и с нетерпением жду возможности как можно скорее познакомиться с новой командой. Моя цель — каждый день работать над собой в профессиональном плане и продолжать развиваться в нашей вратарской команде под руководством Мануэля Нойера», — приводит слова Урбига пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Урбиг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, два из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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