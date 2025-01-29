«Барселона» — «Аталанта»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Барселона» и «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. Игру будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков. «Аталанта» — седьмая (14 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.