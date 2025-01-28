«У вас явно нет знаний об игре». Экс-футболист «Челси» Оби Микел — о владельцах клуба

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел критически высказался об американских владельцах лондонского клуба.

«Я не слишком много знаю об этих американских владельцах, они называют это футболом или «соккером»? Тот, кто называет футбол «соккером», я не хочу с вами разговаривать, у вас явно нет знаний об игре. Нет, но Роман (Абрамович) был тем парнем, который тратил так много денег, привозил лучших, всегда следил за тем, чтобы мы были на вершине, каждый год мы выигрывали трофеи и соревновались. Даже если мы не выигрывали, на следующий год мы обязаны были выиграть один-два трофея, для нас Роман был тем самым парнем», — приводит слова экс-футболиста Chelsea News.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В мае 2022-го была осуществлена сделка по передаче клуба из собственности Абрамовича консорциуму Тодда Боули.