Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У вас явно нет знаний об игре». Экс-футболист «Челси» Оби Микел — о владельцах клуба

«У вас явно нет знаний об игре». Экс-футболист «Челси» Оби Микел — о владельцах клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел критически высказался об американских владельцах лондонского клуба.

«Я не слишком много знаю об этих американских владельцах, они называют это футболом или «соккером»? Тот, кто называет футбол «соккером», я не хочу с вами разговаривать, у вас явно нет знаний об игре. Нет, но Роман (Абрамович) был тем парнем, который тратил так много денег, привозил лучших, всегда следил за тем, чтобы мы были на вершине, каждый год мы выигрывали трофеи и соревновались. Даже если мы не выигрывали, на следующий год мы обязаны были выиграть один-два трофея, для нас Роман был тем самым парнем», — приводит слова экс-футболиста Chelsea News.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В мае 2022-го была осуществлена сделка по передаче клуба из собственности Абрамовича консорциуму Тодда Боули.

Материалы по теме
Официально
«Ювентус» взял в аренду защитника лондонского «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android