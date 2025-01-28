Баранник: травма ахилла — одна из самых серьёзных, надеемся, Караваев вернётся в футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о травме защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева. Ранее стало известно, что футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Сложно сказать, вернётся ли Караваев после такой травмы. Очень многое зависит от физиологических индивидуальностей. Но Караваев – боевой парень! Травма ахилла – одна из самых серьёзных для футболистов, но будем надеяться, что у него получится вернуться. Для «Зенита» это потеря. Не знаю, кто сейчас претендует на место крайнего защитника. Наверное, рассчитывали на Караваева», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.