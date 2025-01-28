Личка — о победе над «Зенитом» в товарищеском матче: результат неважен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги товарищеского матча с санкт-петербургским «Зенитом» (3:1). По словам чешского специалиста, результат этой игры не имеет никакого значения.

«Первый и второй тайм отработали на свои актуальные возможности. Приятно, когда команда выигрывает, но на сегодняшний день результат неважен», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Зенитом» состоялся накануне, 27 января. Команды играли на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Москвичи одержали уверенную победу со счётом 3:1. На зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.