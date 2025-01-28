Колыванов — о Миранчуке: в «Сьоне» должны радоваться, что такой игрок приехал к ним

Бывший тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов высказался об успехах российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука. Ранее хавбека раскритиковал главный тренер швейцарской команды.

«Антон Миранчук уже в таком возрасте, что не зря поехал в Швейцарию. Это хороший футболист, поэтому в «Сьоне» должны радоваться, что такой игрок приехал к ним. Но когда ты не находишься постоянно в игровом тонусе, это приводит к повреждениям.

Тренироваться — одно, а в играх есть стыки, другие скорости, напряжение и силовая борьба. Если у Антона не получится в «Сьоне», вернётся. Он по-любому найдёт себе команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.