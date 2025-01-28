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Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов: все мы росли на песнях Басты

Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов: все мы росли на песнях Басты
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов рассказал о переходе в медийный клуб «СКА-Ростов».

— Баста принимал участие в переговорах со «СКА-Ростов»?
— Нет-нет. Всё было через Брейна. Он позвонил, рассказал — договорились.

До этого с «Бастой» не пересекались. Но один раз близкий друг подарил мне билеты на его концерт, и мы сходили. До перехода в СКА был знаком только с его творчеством.

— Раз даже на концерте были, творчество наверняка близко?
— Не, ну слушайте (улыбается)… Столько культовых песен. Об этом даже говорить не приходится. Все мы росли на них, на творчестве «Басты». Мне 37 лет — как думаете, давно я слушаю его песни? — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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