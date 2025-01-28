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Виталий Денисов: сборная России точно нужна — в чём виноваты футболисты?

Виталий Денисов: сборная России точно нужна — в чём виноваты футболисты?
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о существовании сборной России в условиях отстранения от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

— Если бы были другие варианты, не играли бы с Брунеем и Сирией. Да, возможно, это не те соперники, которых хотелось бы видеть. Но что делать?

— Много споров о том, нужна ли сборная в принципе в таких условиях.
— Конечно, нужна. Даже если за весь сбор не будет ни одного матча, в чём здесь виноваты футболисты? — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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