Виталий Денисов: сборная России точно нужна — в чём виноваты футболисты?

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о существовании сборной России в условиях отстранения от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

— Если бы были другие варианты, не играли бы с Брунеем и Сирией. Да, возможно, это не те соперники, которых хотелось бы видеть. Но что делать?

— Много споров о том, нужна ли сборная в принципе в таких условиях.

— Конечно, нужна. Даже если за весь сбор не будет ни одного матча, в чём здесь виноваты футболисты? — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.