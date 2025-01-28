35-летний игрок «Амкала» Маврин прибыл на просмотр в «Пари НН»

35-летний полузащитник медиафутбольного клуба «Амкал» Василий Маврин присоединился к «Пари НН», выступающему в Российской Премьер-Лиге, на втором сборе команды в Турции. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев в телеграм-канале.

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ и два гола в Кубке России.

Второй сбор «Пари НН» пройдёт с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведёт пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».