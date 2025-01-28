Колыванов о Караваеве: Бородюк порвал «кресты» и потом дважды стал лучшим бомбардиром СССР

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о травме защитника «Зенита» Вячеслава Караваева. Ранее стало известно, что футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Восстановление после разрыва ахилла займёт примерно полгода, а возможно, даже чуть меньше. После такой травмы восстановление проходит так же, как и после разрыва крестообразных связок. С одной стороны, страшно, но не так всё печально. Бородюк в своё время порвал «кресты», но потом стал два раза подряд лучшим бомбардиром СССР. Так что пусть Караваев держится. Пожелаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.