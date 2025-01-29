«Интер» — «Монако»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Италии. Игру будет обслуживать боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 очков. «Монако» — 10-й (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.