Экс-игрок «Локо» Денисов высказался о возможном интересе «Манчестер Сити» к Батракову

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к молодой звезде железнодорожников Алексею Батракову.

— На ваш взгляд, насколько такая история реальна сейчас?

— А в чём проблема? Если клуб захочет купить Батракова, что ему может помешать или запретить? Лёша Миранчук уехал в Италию, потом в США, Антон — в Швейцарию, Головин играет в «Монако». Если бы что-то было не так, либо не брали бы, либо отправили бы домой. Не вижу препятствий.

— Если у Батракова будет реальное предложение из Европы уже летом, стоит ли ехать сразу?

— Двояко. У него первый сезон на хорошем уровне, дай бог такой же будет и второй. Но другой вопрос: а поступит ли такое предложение через год? Это личное желание каждого — если хочешь, надо ехать, — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.