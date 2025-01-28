Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локо» Денисов высказался о возможном интересе «Манчестер Сити» к Батракову

Экс-игрок «Локо» Денисов высказался о возможном интересе «Манчестер Сити» к Батракову
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к молодой звезде железнодорожников Алексею Батракову.

— На ваш взгляд, насколько такая история реальна сейчас?
— А в чём проблема? Если клуб захочет купить Батракова, что ему может помешать или запретить? Лёша Миранчук уехал в Италию, потом в США, Антон — в Швейцарию, Головин играет в «Монако». Если бы что-то было не так, либо не брали бы, либо отправили бы домой. Не вижу препятствий.

— Если у Батракова будет реальное предложение из Европы уже летом, стоит ли ехать сразу?
— Двояко. У него первый сезон на хорошем уровне, дай бог такой же будет и второй. Но другой вопрос: а поступит ли такое предложение через год? Это личное желание каждого — если хочешь, надо ехать, — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию
Эксклюзив
«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android