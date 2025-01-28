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«Ростов» объявил имя нового соперника на зимних сборах

«Ростов» объявил имя нового соперника на зимних сборах
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Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда Валерия Карпина сыграет на зимних сборах в Дубае с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 18 февраля, о точном времени начала матча не сообщалось.

Напомним, «Ростов» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где также сыграют «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» Москва.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» располагается на седьмом месте (26 очков). «Акрон» — девятый (22 очка).

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