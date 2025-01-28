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«Тюмень» проведёт товарищеский матч со сборной КНДР

«Тюмень» проведёт товарищеский матч со сборной КНДР
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Футбольный клуб «Тюмень», выступающий в Мелбет Первой лиге, проведёт товарищеский матч со сборной КНДР во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Встреча состоится 2 февраля.

«Планировалось, что 2 февраля сибиряки в Турции сыграют с узбекистанским «Сурханом», который в последнем чемпионате своей страны занял седьмое место. Однако эта команда хотела провести матч на своём поле, до которого тюменцам нужно ехать около часа. Организаторы сбора предложили российской команде другой вариант — сыграть в этот день с национальной командой КНДР.

Отметим, что она по своему уровню схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России, с которыми она играла в прошлом году. Напомним, тогда она встречалась с соперниками из Вьетнама, Брунея и Сирии, которые в свежем рейтинге ФИФА занимают соответственно 95-е, 189-е и 94-е места. Сборная КНДР находится на 114-й строчке. В Турции она готовится к мартовским матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира с футболистами Катара и ОАЭ», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

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