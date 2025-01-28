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«Акрон» опубликовал полное расписание товарищеских матчей на зимних сборах

«Акрон» опубликовал полное расписание товарищеских матчей на зимних сборах
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Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала полное расписание товарищеских матчей команды Заура Тедеева на зимних сборах. Так, «Акрон» сыграет с двумя китайскими клубами — «Чэнду Жунчэн» и «Чжэцзян Профешнл».

29 января тольяттинцы сыграют с «Чэнду Жунчэн» и «Урарту», а 5 февраля проведут ответную встречу с китайским «Чэнду Жунчэн». 9 февраля команда Тедеева встретится с «Чжэцзян Профешнл», а 18 и 22 февраля сыграет с «Ростовом» и «Уралом» соответственно.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Акрон» — девятый (22 очка).

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